Sulla inagibilità della Piscina Cappuccini, il consigliere comunale Andrea Argento dei 5 Stelle di Messina chiede la convocazione di una riunione

DA TENERSI IN ESTERNA E CONDIVISA FRA LA V^ E LA VI^ COMMISSIONE CONSILIARI

Far luce sulle condizioni strutturali della Piscina Cappuccini, a fronte di quanto dichiarato in Aula consiliare dal vicesindaco Salvatore Mondello in merito all’inagibilità dell’impianto sportivo. È l’obiettivo del capogruppo del M5S Andrea Argento, che ha chiesto la convocazione di una Commissione congiunta esterna che coinvolga tecnici comunali competenti, lo stesso Mondello, l’assessore allo Sport Pippo Scattareggia e i componenti di V^ e VI^ commissione, al fine di valutare con coscienza e cognizione di causa le problematiche legate alla piscina, le condizioni generali dell’impianto e gli interventi eseguiti.

Spiega l’esponente del M5S: “alla luce di quanto emerso in Consiglio comunale ritengo doveroso che i consiglieri comunali, accompagnati da dirigenti, tecnici ed assessori, appurino con i propri occhi lo stato dell’arte, per capire quali siano le effettive condizioni dell’impianto».

Il gruppo consiliare era intervenuto sulla situazione della piscina già lo scorso ottobre, chiedendo all’Amministrazione di rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono la fruizione di un pubblico servizio, in riferimento al notevole aumento delle tariffe per gli spazi-acqua, entrate in vigore con una delibera di aprile 2018.