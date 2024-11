2 novembre…, onorati in Questura i caduti della Polizia: questa mattina, in occasione della giornata dedicata alla commemorazione dei defunti, si è svolta una celebrazione religiosa in onore dei caduti della Polizia di Stato.

Il Vicario del Questore della Provincia di Reggio Calabria, Dottor Angelo Morabito, ha deposto una corona d’alloro presso la lapide sita nell’atrio della Questura.

La cerimonia si è tenuta…, alla presenza dei familiari delle vittime del dovere, dei rappresentanti dell’ANPS e dei Dirigenti e Funzionari e del personale della Polizia di Stato.