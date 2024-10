Migliaia di persone hanno partecipato ieri alla grande festa del gusto dell’extra time del Messina Street Food Fest, tornato questo weekend a piazza Cairoli per riabbracciare il suo pubblico: tantissima gente non solo da Messina, ma da tutta la Sicilia e dalla vicina Calabria ha affollato il Food village alla riscoperta dei sapori della tradizione gastronomica, ma anche per provare le nuove specialità inserite nel ricchissimo menù. Sono ben 25 su 53, infatti, le new entry della manifestazione firmata da Eventivamente e organizzata in partnership con il Comune di Messina. Dagli arancini alla paella, dai cannoli alle sfogliatelle napoletane, passando per il mitico Doremì tanto amato in riva allo Stretto, al “SACaccozzino”, un panino farcito con la pepata di cozze.

Ci sono piatti per tutti i gusti e tutte le tasche, ed è un trionfo di sapori e profumi quello che pervade la piazza. Ci sono gli arrosticini abruzzesi, le bombette pugliesi e tante altre proposte che spaziano dai grandi classici della gastronomia messinese, come il pitone o il panino con le braciole, alla tradizione siciliana, con il pani ca’ meusa e il pane panelle e crocchè, fino a specialità estere. Non mancano poi quelle create appositamente per incuriosire i palati dei buongustai e selezionate accuratamente tra centinaia di proposte arrivate. Particolare attenzione è stata riservata ai celiaci, con una postazione gluten free, per consentire a tutti di mangiare in sicurezza e farsi travolgere dall’evento che ogni anno trasforma Messina nella capitale dello Street Food. Continua anche lo spazio a tema “Circus” grazie ai musicisti trampolieri della compagnia Joculares e alle altre attrazioni pensate per intrattenere adulti e bambini promosse dall’Amministrazione Comunale, che sostiene l’evento.

Il MSFF è un progetto cofinanziato dalla Regione Siciliana- Assessorato per le Attività Produttive Iniziativa “Sicilia che piace” 2024. L’evento è patrocinato dalla Regione Siciliana Assessorato alle Attività Produttive e Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo; Comune di Messina; Città Metropolitana di Messina; Università degli Studi di Messina; Unioncamere Sicilia; Camera di Commercio Messina; Confesercenti Messina; VisitME; Messina Città degli Eventi; Istituto d’Istruzione Superiore Antonello da Messina; Messenion Aps; Cral di Messina Città Metropolitana; Amam; Atm; Messinaservizi Bene Comune; Consorzio di Ricerca sul rischio biologico in Agricoltura; Vivenda.

Il programma di oggi, sabato 26 ottobre: