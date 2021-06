A parlare così…, ieri su Facebook è stata la mamma romana Giada Giunti [Video]

“Noi donne denunciamo e ci sequestrano i ns figli, ci massacrano nei Tribunali anche con accuse di Pas smentite anche dalla Cassazione”. A parlare così…, ieri su Facebook è stata la mamma romana Giada Giunti.

La Giunti ha proseguito: “cercano di condannarmi, arrestarmi, risarcimento danni. Il pm, il gip, falsificano la richiesta ed il Decreto di Rinvio a Giudizio, il mio ex marito falsifica la dichiarazione testimoniale pur di rinviarmi a Giudizio falsamente dopo aver ricevuto una forte aggressione davanti a mio figlio”.

“Ho denunciato, ed hanno archiviato dopo 4 anni e 4 mesi, il pubblico ministero ed il giudice per le indagini preliminari mi rinviano a Giudizio per Calunnia falsificando la Richiesta ed il Decreto di Rinvio a Giudizio dichiarando addirittura di aver ascoltato due testimoni ben 2 mesi ed 11 giorni prima del deposito della Denuncia di Simulazione di reato (tramutata in Calunnia dal sostituto procuratore della Repubblica che chiede l’archiviazione del mio Esposto)”.

“Il magistrato non ha svolto alcuna Indagine…, e procede sulla base della falsa Denuncia del mio ex marito (senza nessuna attività istruttoria e non ascoltando i 6 testimoni, omettendo di tenere in considerazione Certificati del Pronto Soccorso ed -elementi di reità-)”.

“La Questura di Roma…, ha riscontrato maltrattamenti in famiglia, registrazioni audio video, richieste di misure cautelari (ci sono mille prove dell’aggressione che ho subito)”.

“Il Caso mio…, è come tanti altri, aiutatemi a condividere per favore ho bisogno di aiuto per mio figlio e tutti i bambini”.

