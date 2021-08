“Accogliere chi ha collaborato con l’Italia in Afghanistan è un dovere, ma nell’anno dei record degli sbarchi il nostro Paese non può farsi carico di una nuova ondata di arrivi” [Video]

LO HA DETTO, IN UNA INTERVISTA ODIERNA A RADIO 24, IL LEADER DELLA LEGA MATTEO SALVINI

Accogliere chi ha collaborato con l’Italia in Afghanistan è un dovere, ma nell’anno dei record degli sbarchi il nostro Paese non può farsi carico di una nuova ondata di arrivi: “gli altri Paesi europei facciano la loro parte”. A dirlo in una intervista odierna su Radio 24, è stato il leader della Lega Matteo Salvini.