Agenti del Commissariato di P.S. di Avola hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un avolese di 48 anni. A seguito di accurate indagini di polizia giudiziaria gli investigatori, diretti da dott. Venuto, sono riusciti a fare luce sul commercio illegale messo in atto dall’arrestato che, essendo destinatario da parte del SERT di un certo quantitativo di metadone fornitogli dall’Ente a scopo terapeutico, lo rivendeva ad alcuni tossicodipendenti insieme ad altra sostanza stupefacente.

Infatti, a seguito di una attenta perquisizione domiciliare effettuata a casa del quarantottenne, gli inquirenti rinvenivano e sequestravano 31 grammi di hashish di cui alcuni già suddivisi in dosi e pronte per lo spaccio e 239 flaconi di metadone, un bilancino di precisione e 270 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Al termine delle incombenza di legge l’arrestato è stato condotto in carcere.