Agenti del Commissariato di P.S. di Pachino, nel corso di specifici controlli finalizzati alla repressione dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo di 40 anni, già noto alle forze di Polizia, per detenzione di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una di 1.220 euro in contanti. Successivamente, a seguito di perquisizione estesa all’abitazione dell’uomo, sono stati rinvenuti 400 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, alcuni bilancini di precisione e materiale da taglio e confezionamento di sostanze stupefacenti.

Per tali motivi, l’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari. Nel corso della perquisizione sono state rinvenute, altresì, tre cartucce di pistola, motivo per il quale l’uomo è stato anche denunciato per detenzione abusiva di munizionamento.