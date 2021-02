Alle ore 17.30 dell’odierno pomeriggio a Messina, è accaduto l’ennesimo sinistro automobilistico in via Nuova Panoramica dello Stretto.

Lo scontro, le cui motivazioni sono finora in fase di verifica, è capitato nelle adiacenze del distributore di carburante della Esso in corrispondenza del complesso Parnaso, ed ha visto il coinvolgimento di una Lancia Ypsilon di colore bianco. La vettura, dopo avere urtato un’auto parcheggiata, si è capovolta ostruendo l’opposta corsia di marcia… proprio mentre sopraggiungeva uno scooter.

Nel luogo che è stato teatro dei fatti descritti, sono giunti una volante della Polizia di Stato, gli agenti dei vigili Urbani della Sezione Infortunistica (che hanno compiuto i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente oltre a far fluidificare la circolazione resa caotica dal traffico divenuto via via ingestibile)… ed i sanitari del 118.

Foto…, tratta da: “www.letteraemme.it”.