Alle ore 18 di venerdì 8 novembre 2019, nei saloni espositivi del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, nell’ambito del progetto “L’Opera al Centro” curato da Giuseppe la Motta, verrà inaugurata la mostra di Angela Andaloro con la presentazione critica di Mosè Previti. Saranno presenti il Presidente Orazio Miloro, il Sovrintendente Gianfranco Scoglio e i Consiglieri d’amministrazione.

L’artista su richiesta della governance dell’Ente, ha realizzato un ritratto di Luciano Pavarotti, che verrà consegnato al presidente a al sovrintendente per essere omaggiato a Nicoletta Mantovani durante la sua visita al nostro Teatro in occasione di una manifestazione dedicata al grande tenore. Angela Andaloro è poetessa e narratrice della pittura. Della narrazione ha la solida struttura data dal disegno, della poesia gli accenti musicali, l’aria liquida e spaziale del concetto razionale che si mette a danzare col sogno. La sua figurazione ha un carattere doppio: insieme intima e pubblica, sciolta e legata, personale e universale. La pittura di Angela Andaloro è fatta di presenze, di persone, che sono anche corpi, ma che l’artista sceglie accuratamente per metafore, per simboli di un dialogo altro. La mostra potrà essere visitata dall’8 al 19 novembre nelle fasce orarie 10-13 / 16-19 escluso il lunedì.