Ancora allerta gialla in Sicilia, nelle province di Palermo, Trapani e Agrigento, nella giornata di domenica 10 novembre: una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di deboli piogge pomeridiane. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale ionico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

Domenica 10 novembre

Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sull’Appennino e zone interne nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; Zero termico nell’intorno di 2850 metri. Basso Tirreno e Canale poco mosso; Mare di Sicilia mosso.

Foto: tratta…, da… www.blogsicilia.it!