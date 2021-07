Andrà in scena venerdì 16 luglio alle ore 21.30, nell’ambito della rassegna REState al Mume del Teatro dei 3 Mestieri di Messina, lo spettacolo Preghiera per Cernobyl liberamente ispirato all’opera della scrittrice bielorussa Svetlana Aleksievic vincitrice nel 2015, con l’opera omonima, del premio Nobel per la letteratura.

Sul palco la grande attrice italo – serba Mascia Musy (già premio Ubu come migliore attrice protagonista), mentre la regia è di Massimo Luconi (Produzione Clan Off Teatro).

La rassegna del Teatro dei 3 Mestieri nello spazio aperto del Museo Regionale di Messina è organizzata con il supporto della Rete Latitudini e della Caronte & Tourist.