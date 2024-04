Boom di visitatori nel corso del week-end pasquale per i siti culturali della Sicilia, che continuano ad attrarre visitatori da tutto il mondo: dai maestosi templi greci agli affascinanti resti romani, dai musei ricchi di tesori ai parchi archeologici, l’Isola ha offerto un viaggio indimenticabile attraverso secoli di storia e di cultura

«L’IMPAREGGIABILE RICCHEZZA CULTURALE E MONUMENTALE – SOTTOLINEA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, RENATO SCHIFANI - SI CONFERMA PER LA SICILIA UNO DEI PRINCIPALI ELEMENTI ATTRATTIVI DEI FLUSSI TURISTICI, AL PARI DEL PATRIMONIO NATURALE: È UN GIACIMENTO DI BELLEZZE, DI STORIA INESAURIBILE SUL QUALE IL MIO GOVERNO CONTINUA A INVESTIRE PER FAR CRESCERE ULTERIORMENTE UNA DELLE VOCI PIÙ IMPORTANTI DELLA NOSTRA ECONOMIA... IL GRADIMENTO DEI VISITATORI LO DIMOSTRA IN MODO INCONTROVERTIBILE... PER QUESTO CI STIAMO IMPEGNANDO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DI SITI COME NEL CASO DEL TELAMONE DELLA VALLE DEI TEMPLI E PER UNA RAFFORZATA TUTELA COME NEL CASO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA, DOVE MI STO SPENDENDO IN PRIMA PERSONA PER RISOLVERE ALCUNE CRITICITÀ»