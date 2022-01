Campania: i componenti della associazione consumatori Codacons, hanno denunciato nei giorni scorsi 70 sindaci filo-Vincenzo De Luca che hanno chiuso le scuole nella Regione

Articolo…, tratto da… www.ildesk.it!

In oltre 70 Comuni della Campania, i sindaci fedelissimi del governatore Vincenzo De Luca hanno adottato ordinanze di chiusura delle scuole.

L’elenco è stato diffuso dall’associazione Codacons che ha annunciato l’invio dei nomi degli al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la decisione, da domani, di presentare denunce alle Procure della Repubblica perchè “si è contravvenuto sia alle disposizioni del Governo che alla decisione del Tar Campania sullo svolgimento delle attività didattiche in presenza”.

“E’ inaccettabile e assolutamente non condivisibile la decisione sconsiderata di alcuni sindaci campani di tenere ancora oggi e per i prossimi giorni chiuse le scuole” – sottolinea Matteo Marchetti, vice segretario nazionale del Codacons – ed è proprio per questo motivo – annuncia – che da domani, in caso di chiusura procrastinata, si procederà a denunciare alle Procure della Repubblica competenti i sindaci dei comuni per il reato di interruzione di pubblico servizio”.

Ecco l’elenco diffuso dal Codacons: