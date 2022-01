Cateno De Luca…, stamattina ha presentato le dimissioni da sindaco di Messina

IL SUO ANNUNCIO E' STATO FATTO IN UN VIDEO PUBBLICATO OGGI 17 GENNAIO 2022 SU FACEBOOK, MENTRE ERA IN PROTESTA ALLA RADA SAN FRANCESCO PER RIVENDICARE LA CONTINUITÀ TERRITORIALE NELLO STRETTO LESA DALL'ATTUAZIONE DEL D.L. N° 229 DEL 30 DICEMBRE 2021 APPROVATO DAL GOVERNO GUIDATO DA MARIO DRAGHI

Cateno De Luca ha presentato le proprie dimissioni da sindaco di Messina a partire dal 6 febbraio, come d’altronde aveva già annunciato nei giorni scorsi.

La lettera con gli intenti volti a dismettere la fascia da primo cittadino peloritano arriva…, in anticipo rispetto a quando aveva reso noto.

Oggi è il giorno delle decisioni “irrevocabili”. Cateno De Luca infatti ha rassegnato le dimissioni da sindaco della città dello Stretto onorando la sua promessa e lo ha fatto con qualche giorno di anticipo. L’annuncio arriva dal piazzale della rada San Francesco, dove De Luca ha passato la notte in tenda, per protestare contro la norma che prevede l’obbligo del Green pass rafforzato per l’attraversamento dello Stretto.

La lettera in Comune

In una lettera il primo cittadino ha annunciato le sue dimissioni da sindaco che diventeranno irrevocabili la mezzanotte del 6 febbraio. La lettera è stata protocollata in Comune e le dimissioni avranno effetto dal 6 febbraio prossimo. Il primo cittadino della città dello Stretto aveva più volte anticipato la volontà di chiudere anzi tempo il suo mandato per candidarsi a presidente della Regione. Intenzione che mantiene. Entro il 6 febbraio, si legge nella missiva inviata al segretario generale del Comune e al presidente del consiglio comunale, saranno rese note le motivazioni delle dimissioni.