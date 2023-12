“Come immaginavo, un peso e due misure perché una cosa è sicura, la coerenza non appartiene a certi personaggi della nostra politica che troppo spesso hanno la bocca soltanto per dargli fiato”. Lo riferisce oggi, sulla sua omonima Pagina Facebook, Dafne Musolino… la senatrice messinese del Gruppo di ‘Italia Viva’ a Roma presso ‘Palazzo Madama’!

Ha aggiunto la Musolino: “del resto come diceva la Bibbia non guardare la pagliuzza nell’occhio degli altri, pensa alla trave che hai nel tuo occhio. E ce ne sarebbe da dire, visto che chi mi ha accusato di essere una traditrice e di essermi venduta (scatenandomi un attacco a mezzo social che è andato avanti per giorni) si è distinto per i suoi rocamboleschi passaggi politici: dalla Democrazia Cristiana, per passare al Centro Cristiano Democratico di Pier Ferdinando Casini, approdando al Movimento per le Autonomie che ha lasciato una prima volta per Rivoluzione Siciliana, ritornato a MPA una seconda volta per poi presentare una lista di Sicilia Vera che ha abbandonato per entrare nel gruppo misto dell’ARS Siciliana fino ad arrivare, con altre giravolte, a Sud Chiama Nord”.

La Musolino prosegue: “però se sono gli altri (e nel caso concreto, io) a lasciare lui, si viene appellati come “una pu***na politica” anche ‘che si è messa sul mercato’, se invece gli altri lasciano il loro partito per andare con lui, allora l’operazione non è più una ‘compravendita politica’ ma viene apprezzata perché questo gli consente ‘di entrare con autorevolezza nella vita politica barcellonese in un momento difficile come quello del dissesto economico’”.

Evidenzia la Musolino: “sarebbe fin troppo facile ma oltremodo scorretto emulare il suo linguaggio e sferrare accuse volgari e sessiste. La mia educazione ed i miei principi di difesa dei valori democratici peró non mi consentirebbero mai di scendere a quel livello nè di formulare simili accuse che non mi appartengono e per le quali esprimo un profondo biasimo”.

Conclude la parlamentare: “faccio invece i miei più sinceri auguri a Melangela Scolaro per la sua scelta, sicura che si renderà presto conto con chi ha a che fare”.

