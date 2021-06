Commistioni…, tra mafia e politica: oggi a Messina…, sono stati assolti gli ex onorevoli e cognati Francantonio Genovese (Montecitorio-Roma) e Franco Rinaldi (Assemblea regionale siciliana-Palermo), imputati nel dibattimento del Processo “Matassa”

Gli ex onorevoli e cognati…, Francantonio Genovese (Montecitorio-Roma) e Franco Rinaldi Assemblea regionale siciliana-Palermo) oggi sono stati assolti dai reati a loro ascritti nel contesto del Processo d’appello “Matassa”,

L’operazione condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Messina nel 2016. L’indagine della Squadra mobile aveva puntato i riflettori sugli affari dei clan messinesi e sulla capacità di infiltrarsi nelle attività economiche e creare interessi anche nella politica.

I magistrati di secondo grado, con a capo il presieduta Alfredo Sicuro hanno pronunciato la sentenza al termine di una lunga Camera di consiglio… durata 9 ore.

Genovese e Rinaldi dovevano rispondere di associazione finalizzata dalla corruzione elettorale: sono andati assolti con la formula perchè il fatto non sussiste. La Corte d’appello ha cancellato la condanna a 4 anni e 2 che era stata inflitta in primo grado a Genovese e a 3 anni e 4 mesi per Rinaldi. La parte dell’inchiesta che riguarda Genovese e Rinaldi si occupa delle ultime campagne elettorali per le elezioni regionali del 2012, delle Politiche del 2013 e delle elezioni amministrative per il rinnovo del consiglio comunale del giugno 2013.

In generale…, la Corte d’appello ha disposto 22 condanne e 16 tra assoluzioni e prescrizioni. Tra questi sono stati assolti anche gli ex consiglieri comunali Paolo David e Giuseppe Capurro.

Ed ancora, assoluzione per:

Baldassarre Giunti;

Giuseppe Picarella;

Pietro Santapaola Rocco Richichi;

Vincenza Celona;

Gaetano Freni;

Francesco Zuccarello;

Lorenzo Papale;

Antonino Lombardo;

Vincenza Celona;

Paola Guerrera;

Francesco Perrello.

Per il resto i giudici hanno disposto una serie di riduzioni di pena.

La Corte d’appello ha condannato: