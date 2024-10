L’OPERAZIONE HA VISTO LA PARTECIPAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO, DELL’ARMA DEI CARABINIERI, DELLA GUARDIA DI FINANZA E DELLA POLIZIA MUNICIPALE E METROPOLITANA: ALL’ESITO DELLA PROGRAMMAZIONE È STATO MESSO IN CAMPO, UN DISPOSITIVO DI SICUREZZA FINALIZZATO AI CONTROLLI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, ALLA LOTTA ALL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, CON CONTESTUALE ATTIVITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA... I CONTROLLI HANNO CONSENTITO DI IDENTIFICARE 60 SOGGETTI, DI CUI 3 SONO STATI SANZIONATI IN BASE ALL’ART 75 DEL DPR 309/90 PER DETENZIONE, PER USO PERSONALE, DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Continuano in città i controlli predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, al fine di tutelare la legalità della cittadinanza: nei giorni scorsi, nell’area della piazza Sant’Agostino, è stata svolta un’attività specifica, pianificato in sede di tavolo tecnico in Questura, a seguito di quanto emerso all’esito del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto dal Prefetto di Reggio Calabria.

L’operazione ha visto la partecipazione della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale e Metropolitana: all’esito della programmazione è stato messo in campo, un dispositivo di sicurezza finalizzato ai controlli degli esercizi commerciali, alla lotta all’immigrazione clandestina, con contestuale attività di Polizia giudiziaria… i controlli hanno consentito di identificare 60 soggetti, di cui 3 sono stati sanzionati in base all’art 75 del DPR 309/90 per detenzione, per uso personale, di sostanze stupefacenti. Ad altri 3 soggetti stranieri, irregolari sul territorio italiano, sono stati notificati, da parte dell’Ufficio Immigrazione, i decreti di espulsione, di cui uno con obbligo di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni e due con ritiro del passaporto ed obbligo di firma. Sono anche stati adottati ulteriori due decreti di allontanamento ad altrettanti cittadini stranieri. Nel corso dell’attività, la Divisione Anticrimine ha adottato 2 provvedimenti di foglio di via obbligatorio per altrettanti soggetti, di nazionalità colombiana, entrambi con pregiudizi di polizia, che esercitavano l’attività del meretricio in un appartamento sito in zona limitrofa alla piazza Sant’Agostino. Nell’ambito dei controlli in argomento, il personale della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura ha sospeso, per un periodo di 15 giorni, con conseguente chiusura, un’attività commerciale di distributori automatici di prodotti alimentari, bibite e bevande.

Il provvedimento è il risultato dei numerosi controlli effettuati dal personale della Polizia di Stato nell’ultimo periodo, che hanno consentito di acclarare come l’attività in questione fosse abitualmente frequentata da soggetti gravati da precedenti di Polizia e penali i quali, quasi sempre, in orario pomeridiano e serale, si recavano presso detto esercizio per acquistare alcolici e consumarli nell’adiacente piazza Sant’Agostino fino a tarda notte. Il dispositivo di sicurezza proseguirà anche nei prossimi giorni.