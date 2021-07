Coronavirus, oggi 30 Luglio 2021 in Sicilia è accaduto questo: vi sono stati 4 morti

Oggi, 30 Luglio, in Sicilia 4 morti, 200 guariti e 724 nuovi casi positivi al Coronavirus su 13.233 persone sottoposte a tampone. Nelle ultime 24 ore in Sicilia è risultato positivo il 5,47% dei soggetti sottoposti a test.

Secondo quanto riporta il bollettino ufficiale fornito dalla Regione, i nuovi casi rilevati oggi sono così suddivisi:

177 Palermo;

141 Messina;

112 Catania;

94 Agrigento;

88 Caltanissetta;

73 Trapani;

29 Siracusa;

10 Enna.

Il numero dei casi in Sicilia dall’inizio della pandemia è di 242.059 persone su 1.988.852 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati è del 12,17%. In Sicilia sono state sottoposte a tampone 8,21 persone per ogni positivo.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Sicilia è di: