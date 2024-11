‘Dagli scioperi del trasporto pubblico locale, aereo e ferroviario a quello del settore automotive; agli scontri di piazza come a Bologna, nel giorno dell’incontro “governo – sindacati” sulla manovra, per l’Italia sembra profilarsi un autunno caldo; ancora, la questione delle fonti energetiche alternative fra cui l’eolico offshore che divide economia e territori come in Sardegna’. Questi alcuni dei temi che verranno trattati ad “Agorà” nella puntata che è iniziata in onda lunedi 11 novembre alle 08.00 su Rai3.

Saranno ospiti di Roberto Inciocchi: ‘Luciano Ciocchetti- Fratelli d’ Italia, Paolo Romano – Partito Democratico, Marco Revelli- politologo, Federico Geremicca- La Stampa, Annalisa Terranova- giornalista, Carlo Cambi- La Verità, Jacopo Fo- attore e scrittore, Francesco Giorgino- conduttore’.