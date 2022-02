A SCRIVERLO IN UN POST SULLA SUA PAGINA FACEBOOK DOPO LE 09.45 DI OGGI 28 FEBBRAIO 2022, È STATO FEDERICO BASILE LA PERSONA SCELTA LUNEDÌ 14 DAL DIMISSIONARIO CATENO DE LUCA, PER COMPETERE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE NEL MESE DI MAGGIO

Dalle circoscrizioni alle municipalità: “Una trasformazione non solo nei termini ma nelle funzioni… è questo l’obiettivo che guida la mia azione da candidato sindaco della città”. Lo ha dichiarato in un post del 28 febbraio 2002, pubblicato dopo le 09.45 sulla sua Pagina Facebook, Federico Basile, la persona scelta lunedi’ 14 dal dimissionario Cateno De Luca… per competere alle Elezioni Amministrative previste nel prossimo mese di maggio.

Ha aggiunto Basile: “come ricorderete nel programma elettorale dell’amministrazione De Luca le circoscrizioni non erano state trattate in modo tenero ma oggi intendiamo ripartire da qui con un ragionamento di evoluzione. Sono cambiate le condizioni rispetto al passato. Oggi possiamo contare su risorse in grado di sostenere il rilancio del ruolo delle municipalità. È la prima sfida che ci poniamo. Miriamo ad un cambiamento non soltanto formale ma sostanziale”.

L’ex direttore generale di Palazzo Zanca ha proseguito: “l’obiettivo è consentire a queste realtà di svolgere appieno la loro funzione partendo dalla consapevolezza che rappresentano strumenti fondamentali per operare sul territorio ed incidere concretamente. La nostra azione oggi punta ad attuare pienamente quel decentramento funzionale che può migliorare il rapporto tra il territorio e il cittadino. È un obiettivo che sono certo potremo raggiungere grazie alla collaborazione e alla disponibilità di persone che hanno scelto di scendere in campo e sposare il nostro progetto”.

In conclusione Basile ha affermato: “voglio ringraziare Alessandro Costa, Tonino Stracuzzi, Giuseppe Coglitore, Santina Manganaro, Luca Baldi e Giovanni La Rosa perché si stanno mettendo in gioco in maniera convinta”.