Domani, martedì 27, dalle ore 19 alle 24, a piazza Unione Europea, prenderà il via “Vaccino Party – Vaccinati con me”, l’open day promosso dal Sindaco Cateno de Luca per incentivare la campagna vaccinale Covid 19, di concerto con il Commissario ad acta per l’emergenza Covid, prof. Alberto Firenze e l’ASP di Messina. Pertanto, il Sindaco De Luca invita i cittadini che non hanno trovato il tempo o il coraggio di vaccinarsi di prenotarsi a partire da oggi, lunedì 26 al recapito telefonico 090 22866. Saranno accolte un numero massimo di 500 prenotazioni.

“Il vaccino – ribadisce De Luca – è la nostra arma per sconfiggere il Covid e per questo Messina Sì Vaccina”. Al fine di garantire lo svolgimento dell’evento in sicurezza sono state adottate limitazioni viarie. Dalle ore 16 alle 24 di domani, saranno vietati la sosta ed il transito veicolare in via Consolato del Mare, tra via Argentieri e piazza Antonello; il divieto di transito insisterà anche nel tratto compreso tra via Garibaldi e via Consolato del Mare.