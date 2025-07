SABATO 12 LUGLIO CON DUE INCONTRI AD ALTA INTENSITÀ: ALLE ORE 17:00 SI SONO AFFRONTATE WE BEACH CATANIA B E UNISCUOLE VITTORIA: ALLE ORE 18:00 È TOCCATO A TAORMINA BEACH SOCCER CONTRO AITNA-LA NAZIONALE: LA GIORNATA CONCLUSIVA, DOMENICA 13 LUGLIO, SARÀ DEDICATA IN MATTINATA AL TORNEO GIOVANILE, CON IL COINVOLGIMENTO DELLE CATEGORIE UNDER, MENTRE NEL POMERIGGIO SI ENTRERÀ NEL VIVO CON LA FASE FINALE

Dopo la calorosa accoglienza e l’entusiasmo della tappa inaugurale di San Vito Lo Capo, il Campionato Regionale di Beach Soccer Serie B “Sabbie di Sicilia” fa tappa a Catania: sarà il suggestivo scenario del Lido Colonia Don Bosco a ospitare, fino a domenica 13 luglio, la seconda fermata del circuito regionale indetto da Lnd Sicilia, guidata da Sandro Morgana, e promosso da I Soci di Vittoria del presidente Fabio Nicosia.

La manifestazione si è aperta nel pomeriggio di ieri, con una esibizione dimostrativa, alle 17:00, quando è andato in scena un attesissimo exhibition match tra We Beach Catania, squadra che milita nel massimo campionato nazionale e che sta dando un contributo significativo alla realizzazione della tappa, e Aitna – La Nazionale, formazione di atleti selezionati e testimonial del beach soccer siciliano.

Con la tappa di Catania, il progetto “Sabbie di Sicilia” conferma il proprio valore non solo sportivo, ma anche promozionale e sociale, contribuendo alla diffusione del beach soccer. Il viaggio continua, tra sabbia, sole e passione, in questa settimana nella casa del beach soccer.

Il torneo ufficiale ha preso avvio sabato 12 luglio con due incontri ad alta intensità: alle ore 17:00 si sono affrontate We Beach Catania B e Uniscuole Vittoria: alle ore 18:00 è toccato a Taormina Beach Soccer contro Aitna-La Nazionale: la giornata conclusiva, domenica 13 luglio, sarà dedicata in mattinata al torneo giovanile, con il coinvolgimento delle categorie under, mentre nel pomeriggio si entrerà nel vivo con la fase finale.

Il programma prevede, alle ore 15:30, la finale per il 3° posto. Alle 16:15 si disputerà l’atteso incontro tra Vittoria FC e Virtus Marsala, vincitrice della prima tappa. Alle ore 17:15 la finalissima per il 1° posto, che assegnerà il titolo della tappa catanese. Nel prossimo weekend appuntamento a Donnalucata per la finalissima che assegnerà i titoli.

A San Vito Lo Capo

A San Vito Lo Capo si è registrata un’ottima affluenza di pubblico e partite combattute fino all’ultimo secondo. Nella finale femminile, il Marsala ha dominato il Mistral Carini Service per 7-2, trascinato da Musumeci (2), Pipitone, Pisciotta (2), Di Napoli e Caporelli. Per il Carini, reti di Cracchiolo e Alessia Spina. Nella finale maschile, lo Sport Palermo ha superato 3-2 i Red Madonie Castellana, con una doppietta di Porcelli e il gol decisivo di Gioeli nei minuti finali. In evidenza Simone Leanza e Mario Cigno per il Castellana.