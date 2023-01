Testo…, tratto da… www.ansa.it/sicilia!

Dovrà scontare 12 anni di carcere un uomo di Alessandria della Rocca (Agrigento), Carmelo Padovano, 44 anni, condannato in via definitiva anche al pagamento di una multa di 9 mila euro e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i reati di estorsione, truffa e violenza sessuale.

L’uomo, che si spacciava per occultista e guaritore, è stato arrestato dai carabinieri della caserma di Mussomeli in esecuzione a un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta.