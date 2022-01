Due progetti finalizzati ad offrire ai giovani volontari un’opportunità di crescita sociale, di formazione civile e di condivisione di valori, oltre che un’occasione di autorealizzazione attraverso una maggiore conoscenza della realtà cittadina.

Il primo “Guardando al futuro – interventi di assistenza a minori e stranieri per la coesione della comunità” realizzato d’intesa con l’Assessorato alle Politiche Social, retto da Alessandra Calafiore; il secondo “Cultura e sociale – La valorizzazione del territorio come leva per la coesione sociale”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Culturali, retto da Enzo Caruso.

Per entrambi i progetti sono disponibili otto posti di operatori volontari. I Giovani selezionati saranno impiegati per svolgere ATTIVITÀ SOCIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI e di PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI nelle strutture comunali, e per collaborare con il personale comunale in tutte le fasi di realizzazione delle attività, al fine di sperimentare in maniera concreta il concetto di cittadinanza attiva. La durata del servizio è di 12 mesi per 25 ore settimanali. I giovani selezionati riceveranno un assegno mensile pari a 444,30 euro.

Soddisfatto l’Assessore Caruso – Per anni ho provato a suggerire agli Assessori alla Cultura delle varie amministrazioni questa forma di servizio che avrebbe consentito di gestire i siti culturali appartenenti al patrimonio comunale e, allo stesso tempo avrebbe consentito un impegno e una formazione specifica per giovani desiderosi di rendersi protagonisti nella propria città, in favore della collettività, alla stessa stregua del settore sociale.

Ma poiché è dimostrato che “le idee camminano sulle gambe degli uomini” – prosegue l’Assessore Caruso – ecco che solo oggi, grazie alla sinergia con la collega Calafiore, anche la Cultura si apre in modo concreto ai giovani, attraverso questa forma di cittadinanza attiva.

I VANTAGGI DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Ogni volontario in Servizio Civile Universale ha diritto a: un contributo mensile di € 439,50, a fronte di un monte ore annuo di 1145 ore e un impegno medio settimanale di 25 ore; assicurazione per malattia, infortuni, morte e RCT; un massimo di 20 giorni di permesso retribuito; un massimo di 15 giorni di malattia retribuita; formazione generale e specifica erogata nei tempi, durata e modalità previste dal progetto; con Associazione Mosaico, ad esempio, l’anno di Servizio Civile può essere riconosciuto valido per lo svolgimento dei tirocini obbligatori, con conseguente assegnazione dei crediti formativi derivanti, presso le Università convenzionate (Università degli Studi di Bergamo, Università dell’Insubria, Università Milano Bicocca, Università Statale di Milano e Università Cattolica nelle sedi di Milano, Brescia e Piacenza) vengono riconosciuti come formazione specifica (e quindi attività di servizio a tutti gli effetti) i giorni utilizzati per la frequenza di corsi obbligatori e quelli per aver sostenuto esami, per un massimo di 20 giorni nel corso di un anno; l’esperienza di Servizio Civile può essere valida ai fini dell’acquisizione dei punteggi per le graduatorie dei concorsi pubblici (graduatorie provinciali per le supplenze negli istituti scolastici, graduatorie ATA terza fascia,…)!