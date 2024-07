E’ il giorno del picco di caldo in base alle previsioni fin qui rispettate: continua anche per oggi l’allarme della Protezione Civile regionale che da tre giorni non riduce l’allerta per la città di Palermo. Quella di oggi, domenica 21 luglio, è la giornata pià calda di questa ondata di calore.

Le temperature percepite supereranno i 36 gradi centigradi, confermando il livello di allerta 3 (colore rosso) come già osservato nei giorni scorsi. Per quanto riguarda il pericolo incendi nella provincia di Palermo, il livello di rischio resta “medio”, corrispondente al colore arancione. La situazione rimarrà critica almeno fino alle mezzanotte poi è prevista una lieve flessione delle temperature

Temperature bollenti nel week-end

Nonostante la permanenza, anche nei prossimi giorni, dell’anticiclone subtropicale sul Mediterraneo che ha determinato le attuali condizioni e una lunga fase di tempo stabile e ampiamente soleggiato, da lunedì le temperature cominceranno a scendere anche se non in maniera sensibile. Il caldo resterà intenso e, dopo che nei giorni scorsi le temperature si sono innalzate raggiungendo picchi di massime fino a 37-40 gradi, ci sarà una discesa. Il caldo si attesterà fra i 30 e i 31 gradi con un picco di caldo ancora a Palermo di 32 gradi.

Temporali in settimana ma non in Sicilia

In settimana compariranno i temporali ma la cosa non riguarderà, in nessun caso, il Sud e la Sicilia dove il tempo resterà estivo e caldo. Le temperature della città di Palermo scenderanno con estrema gradualità, di circa un grado al giorno. Così, abbandonati i picchi della giornata di domenica, avremo 32 gradi lunedì, 31 nella giornata di martedì, e 30 gradi stabili da mercoledì fino a venerdì secondo le previsioni.

Dal prossimo fine settimana si assisterà ad un crollo termico con temperature anche di 26 gradi ma solo nelle ore notturne e nelle prime ore della mattina. le temperature poi torneranno sopra i 30 gradi nel corso della giornata. Insomma l’estate è arrivata per restare con temperature alte.