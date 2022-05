Articolo…, tratto da… www.donnaclick.it!

È morto ieri sera, 3 maggio, a Roma l’attore, sceneggiatore e regista Lino Capolicchio;

Aveva 78 anni.

Nato a Merano e cresciuto a Torino si era trasferito poi nella Capitale, dove ha frequentato l’Accademia nazionale d’Arte drammatica ‘Silvio D’Amico’.

È stato uno dei protagonisti della stagione dello sperimentalismo e della militanza del cinema italiano degli anni Settanta. Gli esordi professionali si compiono presso il Piccolo Teatro di Milano nella compagnia di Giorgio Strehler. Tra i suoi film più importanti ‘Metti, una sera a cena’ di Giuseppe Patroni Griffi, ‘Il giovane normale’ di Dino Risi e il film premio Oscar di Vittorio De Sica ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale vince il David di Donatello. Con Pupi Avati lavora poi come protagonista in ‘La casa delle finestre che ridono’.

Nel 1984 fa parte del cast di Noi tre,dove interpreta Leopold Mozart, padre di Wolfgang Amadeus, in un racconto in chiave di leggenda del loro soggiorno fuori Bologna nel 1770. Nel 2006 Capolicchio interpreta, come attore protagonista con il regista belga Mohammed Hambra, il film Aller-retour. È la storia di un italiano d’età che ritorna in Belgio, dopo aver lavorato a lungo nelle miniere di Marcinelle.