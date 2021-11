“E’ servito un grande lavoro di #squadra del Movimento 5 Stelle per fermare l’attacco di Forza Italia e Azione, in Commissione Affari costituzionali alla Camera, volto ad indebolire o meglio annientare le indagini con i trojan, i captatori informatici inseriti a distanza nei cellulari. (Quei captatori, per capirci, che hanno portato alla luce il cosiddetto -sistema- Palamara, di cui ne parla anche nel suo libro)”. Lo ha evidenziato in un post pubblicato stamane sulla sua Pagina di Facebook, la parlamentare #pentastellata eletta a Montecitorio il 4 marzo 2018 ed originaria di Correggio (Reggio nell’Emilia) Stefania Ascari.

La Ascari ha aggiunto e concluso: “questo strumento, è bene ricordarlo ai colleghi di Azione e Forza Italia che -forse- ancora non lo sanno, è importantissimo soprattutto nel contrasto della criminalità organizzata e della corruzione e andrebbe rafforzato non -eliminato-. Lo Stato -dovrebbe- fare passi avanti -NON- indietro”.