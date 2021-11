E’ stato un gesto vergognoso, compiuto il 27 novembre 2021, ai danni della cronista Greta Beccaglia di Toscana Tv [Video]

Articolo…, tratto da… www.labaroviola.com!

La colpa della giornalista Greta Beccaglia è stato solo quello di essere fuori lo stadio di Empoli per fare semplicemente il suo lavoro.

Un bruttissimo episodio quello accaduto alla giornalista di Toscana Tv Greta Beccaglia, subito dopo il fischio finale di Empoli-Fiorentina. La giornalista stava facendo semplicemente il suo lavoro e aveva il compito di raccogliere i pareri dei tifosi viola subito fuori lo stadio ma quello che è accaduto è vergognoso, come si può notare dal video postato in cui si vede chiaramente un tifoso viola che allunga le mani e poi scappa via. Tutta la nostra vicinanza alla giornalista e assoluto sdegno per quello che è accaduto da parte di tutta la famiglia di Labaro Viola.