E’ una data da ricordare quella di ieri 01 Aprile 2022, per il Comandante della Polizia Municipale di Merì, Mariano Bucca, Istruttore Direttivo, che nel lontano 01 Aprile 1982, esattamente 40 anni fa, ha iniziato il suo primo giorno di lavoro presso il Comune suddetto, in qualità di agente di Polizia Municipale. Passano sei anni, esattamente nel 1988, l’agente Bucca partecipa al concorso per ricoprire la carica di Comandante, che vince. Da quel momento, il percorso professionale dell’Istruttore Direttivo Mariano Bucca è sempre in salita, ricoprendo, per ben quattro anni, fino al 2017, l’incarico di Responsabile dell’Area Economico Finanziaria presso il Municipio di Merì.

Nell’agosto del 2017, il Comandante Bucca, pur rimanendo di ruolo presso lo stesso Comune, su sollecitazione del Sindaco di Torregrotta, Dott. Corrado Ximone, accetta l’incarico di Comandate del Corpo di Polizia Municipale e, qualche anno più tardi, accetta anche l’incarico di Responsabile del Settore “Amministrativo e Servizi alla Persona”.

A tal proposito, con un provvedimento di giunta municipale, lo stesso Bucca, riceve un encomio per gli ottimi obiettivi raggiunti, in seguito alla dirigenza per i suoi compiti d’ufficio.

L’encomio del Comune di Torregrotta, tuttavia, non è l’unico riconoscimento per lo il Comandante, il quale, in precedenza ne riceve un altro dagli amministratori del Comune di Merì, in occasione della visita nella piccola cittadina del tirreno, di Matilda Raffa Cuomo, moglie dell’allora governatore, Mario Cuomo, dello Stato di New York, in carica per il suddetto ruolo dal 1983 al 1984.

L’Istruttore Direttivo, Bucca, facente parte dell’Osservatorio Regionale della Polizia Municipale, durante i suoi 40 anni di servizio, è stato tra gli organizzatori di diversi convegni.

Il 19 Maggio 2011, lo stesso Comandante, è il promotore di una giornata di studio nell’incantevole scenario che Portorosa offre ai suoi circa 200 addetti al settore, provenienti da tutta la Sicilia e che vede tra i più illustri relatori anche il Gen. Luciano Garofalo dei Ris di Parma.

Nella giornata di venerdì scorso, sono stati numerosi gli auguri di amici, parenti ed amministratori che si sono congratulati con il l’Istruttore Direttivo Bucca, il quale, al Comando della Locale Polizia, di cui fanno parte l’agente Paolo D’Amico e gli Ispettori Massimo Miano e Domenico Puliafito, gli ultimi due, in convenzione con il Comune di Barcellona P.G., ha dichiarato che durante la sua carriera, fin qui 40 anni di servizio, ha avuto un buon rapporto di collaborazione con i Segretari e gli amministratori che si sono succeduti negli anni.