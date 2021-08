“Entro il mese di ottobre uscirà il bando previsto per queste spettanze e potremo cosi pagare la progressione economico orizzontale ai dipendenti per gli anni 2020 e 2021 come richiesto anche dai sindacati nei giorni scorsi”. Lo ha detto oggi…, il commissario straordinario dell’Asp di Messina Bernardo Alagna.

Alagna aggiunge: “ci teniamo dunque a rassicurare i dipendenti dell’Asp, questi pagamenti verranno corrisposti come previsto dalla legge quando sarà consentito per non incorrere in problemi contabili e legali. Il management aziendale quindi ribadisce il proprio impegno a riconoscere nei tempi e nei modi previsti la Peo, progressione economico orizzontale, per gli anni 2020, 2021 a tutti i dipendenti. Auspichiamo dunque che i sindacati possano di nuovo sedersi con noi ad un tavolo per concertare le prossime procedure per discutere di queste spettanze”.