“Era un signore delle preferenze in Sicilia, terra in cui troppe volte il denaro pubblico è diventato bottino di politici spregiudicati”. Ha scritto così stamane su Facebook, il senatore e presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, Nicola Morra ex appartenente ai 5 Stelle… sulla condanna a 6 anni ed 8 mesi inflitta ieri dagli ermellini di piazza Cavour a Roma all’ex politico messinese Francantonio Genovese.

Morra ha aggiunto e concluso: “a Messina regnava incontrastato, tanto da trasferire 17mila delle sue precedenti 21mila preferenze al figlio nel 2017 alle regionali, poiché per guai giudiziari non poteva candidarsi direttamente lui. Quando si dice il senso della famiglia! Ora Francantonio Genovese, un po’ in Forza Italia un po’ nel PD, dovrà meditare sui suoi comportamenti data la condanna della Corte di Cassazione”.