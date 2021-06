LO HANNO RIFERITO MARTEDI' SERA DOPO LE 21.20 SU ITALIA 1 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA TELEVISIVO 'LE IENE' DURANTE IL QUALE E' STATO TRASMESSO UN SERVIZIO GIORNALISTICO TENDENTE A FAR PASSARE IN CATTIVA LA FIGURA DEL LEADER [DI PIGLIO (FROSINONE)] IN CATTIVA LUCE

“Fabrizio Pignalberi è il fondatore del movimento Più Italia con il quale Fratelli d’Italia ha stipulato un patto federativo”. Lo hanno riferito martedi’ sera dopo le 21.20 su Italia 1 nell’ambito del programma televisivo ‘Le Iene’ durante il quale è stato trasmesso un servizio giornalistico tendente a far passare in cattiva luce la figura del leader di Piglio (Frosinone).

Dalla trasmissione di Mediaset, i redattori hanno aggiunto: “attraverso il suo studio e una laurea non riconosciuta in Giurisprudenza, sarebbe riuscito a entrare nei cuori di diverse famiglie per poi danneggiarle. Avrebbe anche promesso di riportare bambini dalle madri in cambio di soldi. Giulio Golia e Francesca Di Stefano sono riusciti a incontrarlo”.

Pignalberi, il 31 maggio alle 20.30, ha fatto una lunga diretta su Facebook per spiegare alla cittadinanza del frusinate che la vicenda nella quale lo si vede (come promotore) al centro di presunte truffe a causa di denunce presentate da due suoi oppositori collegati anche ad influenti politici romani… sono prive di fondamento e lo dimostrerà sia nelle opportune sedi (in Tribunale dove è in itinere un Processo) giudiziarie presentando inoltre un dettagliato Esposto alla Procura della Repubblica del luogo ed a quella di Reggio Emilia.

Il politico ciociaro, ha sottolineato infine, che come prevede la Legge spiegherà l’infondatezza delle accuse mossegli contro… usufruendo del diritto di replica nel corso del talk show condotto da Alessia Marcuzzi.

