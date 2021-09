FuoridalCoro: “Non si ferma la nostra battaglia contro le modalità degli allontanamenti” [Video]

#FuoridalCoro: “Non si ferma la nostra battaglia contro le modalità degli allontanamenti”. A scrivere questo oggi su Facebook, è stata Raffaella Regoli la giornalista della trasmissione condotta il martedì sera dopo le 21.20 su Rete4.

La Regoli ha aggiunto. “siamo stati a casa di Annamaria, la madre del bimbo portato via come un terrorista. Una casa piena di Giorgio, ma vuota. Grazie come sempre agli operatori che sono gli occhi con cui raccontiamo Antonio De Fano e Gianni Daniele per le riprese e lo splendido montaggio, di Angelo Petragallo”.