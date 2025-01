Testo…, tratto da… www.perizona.it!

Fuoriprogramma a “L’anno che verrà”, lo show di Capodanno trasmesso in diretta su RaiUno da Reggio Calabria e condotto da Marco Liorni: quando mancavano cinque minuti alla mezzanotte e all’ingresso del 2025, mentre i Ricchi e Poveri stavano intrattenendo il pubblico con il brano “Mamma Maria”, si è udito nitidamente un “buon anno, teste di ca**o”… l’episodio ha suscitato l’ilarità del web e la clip è diventata subito virale.

Il Capodanno di RaiUno infiamma i social, ecco chi è il principale indiziato

Chi avrà mai pronunciato la frase incriminata? Al momento, il principale indiziato è Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Mentre il countdown segnava 21 secondi all’ora X, credendo di avere il microfono chiuso, il cantante ha urlato: “Apritemi il microfono, teste di ca**o”. Le due voci messe a confronto sembrano proprio identiche.

“Liorni che esulta con questo sottofondo mi spezza ”Centinaia i commenti ironici: “TeleMeloni? Una garanzia”, “Allora avevo sentito bene”, “A te e famiglia”, “E da Reggio Calabria è tutto”, “RaiUno regala sempre emozioni”, “Questo rimarrà nella storia”, “Si prospetta un anno meraviglioso”, “Liorni che esulta con questo sottofondo mi spezza”, “Iniziamo bene”, “Partenza meravigliosa”, “Pensavo che il vino mi stesse provocando le allucinazioni”. La clip è stata immediatamente rilanciata da “Striscia La Notizia”. Ma non è finita qui. Perché qualcuno ha anche evidenziato come la forma del palco richiamasse quella di un fallo.

Le scuse di Marco Liorni e la gara degli ascolti

Quasi a margine della lunga diretta, evidentemente informato di quanto accaduto durante il countdown per l’arrivo dell’anno nuovo, Marco Liorni ha preso la parola per chiedere scusa ai telespettatori. “Vi dobbiamo delle scuse perchè ci è stato detto che sembra sia scappata qualche parola sconveniente – ha detto – e quindi volevo scusarmi col pubblico, con chi l’ha sentita e si è sentito un po’ disturbato da questa espressione, sicuramente sconveniente”.

“L’anno che verrà” in diretta da Reggio Calabria è stato il programma più visto della serata con il 36.8% di share (5,38 milioni di spettatori). Bene “Capodanno in musica” in onda da Catania su Canale 5 (25.3% di share – 3,39 milioni di spettatori).