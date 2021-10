Già dal primo turno mattutino si registra l’adesione totale dei lavoratori, tutti compatti gli esattori dalla barriera di Buonfornello a quella di Catania dalla A20 alla A18- dichiarano le segreterie di Filt Cgil Fit Cisl Uiltrasporti Ugl e SLA – a testimonianza che la misura ormai è colma e che la pazienza dei lavoratori si è esaurita. Sette mesi non sono bastati alla Regione e ai vertici del Consorzio per adeguarsi alla legge 4/2021 – dichiarano i sindacati – e mentre il medico studia il Cas muore.

Le fin qui vane attese dei lavoratori sui dovuti riconoscimenti dei propri diritti contrattuali sono esplose oggi in una altissima adesione allo sciopero che sfiora il 100% .

“La protesta è la logica conseguenza del perdurare di uno stallo nella concreta trasformazione dell’ente – concludono i sindacati – ma all’esasperazione dei lavoratori oggi in lotta per i propri diritti si uniscono le speranze dei tanti lavoratori precari che attendono i bandi di assunzione ed in ultimo, ma non meno importante, le aspettative di milioni di utenti siciliani che hanno diritto ad un servizio sicuro ed efficiente che solo un reale rilancio del consorzio potrà garantire”.