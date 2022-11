Articolo…, tratto da… www.blogsicilia.it!

Giro di vite nel Catanese e multe contro gli indisciplinati della strada: i carabinieri di Randazzo hanno effettuato dei controlli mirati lungo le strade di accesso al paese e in quelle maggiormente transitate. Un centinaio i veicoli finiti sotto i controlli dei vari posti di blocco…, ben 6 mila euro le multe levate per varie violazioni.

La collaborazione tra colleghi

I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno operato con l’ausilio dei colleghi del 12° reggimento “Sicilia”. Insieme hanno effettuato in questi giorni un servizio di controllo del territorio a largo raggio finalizzato al contrasto dell’illegalità diffusa nell’ambito del territorio di Randazzo.

I numeri

In questo contesto operativo, i militari dell’Arma hanno effettuato numerosi controlli agli automobilisti in transito in prossimità dei principali snodi viari della zona, hanno identificato circa 200 persone e proceduto al controllo di oltre 100 veicoli tra autovetture e moto. Le sanzioni al codice della strada per le violazioni riscontrate ammontano a circa 6 mila euro. Contestati la mancata copertura assicurativa, la mancata revisione periodica, il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e il mancato possesso dei documenti di circolazione.