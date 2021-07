I POLIZIOTTI..., HANNO AGITO IN BASE ALLA RICHIESTA DI AIUTO FATTA DIRETTAMENTE DALLA DONNA

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Augusta hanno denunciato un tunisino, di 61 anni, per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia in danno della moglie.

A seguito della richiesta di aiuto della donna, gli agenti sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale di Augusta, dove la stessa era ricorsa alle cure mediche a seguito di un’aggressione del marito. La donna, che ha riferito ai poliziotti intervenuti di maltrattamenti fisici e psicologici che vanno avanti da diversi anni, è stata collocata in una struttura protetta ad indirizzo segreto.