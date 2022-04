A SCRIVERLO IERI, IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK, E' STATA ANGELA MARCIANO' LA CONSIGLIERA COMUNALE DEL MOVIMENTO IMPEGNO E IDENTITA', IN VISTA DEL SUO RIENTRO DI OGGI 27 APRILE 2022 PRESSO IL CONSIGLIO MUNICIPALE DI REGGIO CALABRIA DOPO LA SUA SOSPENSIONE INTERVENUTA 18 MESI FA... IN SEGUITO ALLE VICENDE COLLEGATE AL CASO MIRAMARE

“Ho sempre pensato che onorare i propri impegni sia il segnale più tangibile della serietà di una persona ed una qualità imprescindibile per un politico degno di rispetto”. Lo ha scritto ieri in un post pubblicato su Facebook, Angela Marcianò la consigliera comunale del Movimento Impegno e Identità, in vista del suo rientro di oggi 27 aprile 2022 presso il Consiglio Municipale di Reggio Calabria dopo la sua sospensione intervenuta 18 mesi fa… in seguito alle vicende collegate al Caso Miramare.