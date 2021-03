I carabinieri della compagnia di Crotone, nell’ambito di servizi di controllo del territorio disposti dal comando provinciale, finalizzati alla prevenzione e repressione dell’illegalità diffusa nelle aree periferiche della città pitagorica, hanno rinvenuto e sequestrato, ben occultati, sei involucri in cellophane contenenti complessivamente 2,646 chili di marijuana. Sono in corso da parte dei militari della città pitagorica accertamenti per risalire ai responsabili.