Testo…, tratto da… www.ansa.it/calabria!

I carabinieri della Stazione di Gioia Tauro, nelle ore scorse hanno notato una colonna di fumo e si sono avvicinati ad un terreno agricolo dove hanno visto allontanarsi di fretta un uomo, mentre una donna è stata colta in flagranza dare fuoco ad un cumulo di rifiuti accatastato in un loro appezzamento e per questo sono stati denunciati per combustione illecita di rifiuti.

I militari, una volta entrati nella proprietà dei due – risultati essere madre e figlio – hanno constatato che l’incendio, oltre ad aver interessato vegetazione, riguardava anche numerosi rifiuti speciali come pneumatici, porte e fusti in alluminio. I due quindi, una volta identificati, sono stati denunciati.