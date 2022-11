I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione e furto aggravato, un 23enne originario del luogo, già noto alle forze dell’ordine

NELLE ORE SCORSE..., DURANTE IL CONTROLLO ALLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, NEL MEDESIMO TERRITORIO, I MILITARI HANNO SORPRESO L’UOMO, RISTRETTO AL REGIME DEGLI ARRESTI DOMICILIARI PRESSO UN VILLAGGIO TURISTICO PER IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, FUORI DALL’APPARTAMENTO A LUI IN USO ED ALL’INTERNO DELLA RECEPTION, IN POSSESSO DELLA SOMMA DI 120 EURO IN BANCONOTE DI VARIO TAGLIO ASPORTATE DALLA CASSA DELLA STRUTTURA RICETTIVA

I Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea hanno arrestato, in flagranza di reato, per evasione e furto aggravato, un 23enne originario di Gioiosa Marea, già noto alle forze dell’ordine.

Durante il controllo alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, in Gioiosa Marea, i Carabinieri hanno sorpreso l’uomo, ristretto al regime degli arresti domiciliari presso un villaggio turistico per il reato di maltrattamenti in famiglia, fuori dall’appartamento a lui in uso ed all’interno della reception, in possesso della somma di 120 euro in banconote di vario taglio asportate dalla cassa della struttura ricettiva.

Il 23enne pertanto è stato arrestato, in flagranza di reato, per evasione e furto aggravato. Nella mattinata di oggi è stato condotto davanti al Giudice presso il Tribunale di Patti che, dopo aver convalidato l’arresto operato dai Carabinieri, ha ripristinato a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari.