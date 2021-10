I carabinieri della stazione di Riesi, nelle scorse ore, hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I MILITARI NEL CORSO DI UNA PERQUISIZIONE DOMICILARE LO HANNO TROVATO IN POSSESSO DI 8 INVOLUCRI DI MARIJUANA

I carabinieri della stazione di Riesi hanno arrestato un 32enne gelese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 8 involucri di marijuana da mezzo chilo ciascuno per un totale di 4 chili, un bilancino elettronico di precisione e una live quantità di cocaina. L’uomo, a conclusione delle formalità, ha avuto inflitti gli arresti domiciliari ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’arresto è stato convalidato.