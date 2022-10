GLI EPISODI DI VIOLENZA..., SONO STATI DOCUMENTATI NELLE ORE SCORSE DAGLI INVESTIGATORI ALL’INTERNO DI UN NUCLEO FAMILIARE IN PROVINCIA DI TRAPANI

I carabinieri della stazione di Valderice hanno sottoposto un 38enne alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con l’applicazione del braccialetto elettronico. Il provvedimento, emesso dal Gip del tribunale di Trapani, scaturisce in seguito alle indagini svolte dai militari dell’Arma.

Il soggetto fatto oggetto nelle scorse ore… del predetto Atto, sarebbe il responsabile di botte e vessazioni ai genitori per estorcere loro soldi e acquistare gli alcolici. Questo…, è il quadro ricostruito dagli investigatori e da loro riscontrato in un nucleo familiare di Valderice in Provincia di Trapani.

Le denunce delle vittime

Indagini partite in seguito alle denunce presentate da due coniugi, genitori del 38enne, i quali riferivano di continui maltrattamenti e grave minacce e persino percosse subite ad opera del figlio. Una violenza che scaturiva, secondo quanto sostenuto dalle due vittime, dal fatto che il figlio volesse sempre soldi per poter acquistare alcolici.

Indagini lampo

Immediata la risposta dei carabinieri che, alla disperata richiesta delle anziane vittime, hanno condotto una rapida indagine documentando gli atteggiamenti violenti del figlio. Il tutto è stato poi condiviso dal Gip che ha quindi emanato il provvedimento.