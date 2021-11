LA DONNA E' MORTA MERCOLEDI' SCORSO, NEL CORSO DI UN INCIDENTE STRADALE AVVENUTO POCO PRIMA DELLE 21.00, TRA LA VIA DEL VESPRO E LA VIA CENTONZE

Articolo…, parzialmente tratto da… www.blogsicilia.it.

I magistrati della Procura della Repubblica di Messina hanno aperto un’inchiesta sulla morte di Olga Cancellieri, 46 anni, avvocatessa molto nota per il suo impegno in Addiopizzo, la nota associazione di volontariato che si batte contro le mafie. La donna è morta mercoledì scorso a causa di un incidente stradale. Sotto la lente d’ingrandimento dei magistrati i presunti ritardi nei soccorsi e sulle voci che sull’ambulanza che è venuta a prestare il primo soccorso non c’era il medico a bordo.

La dinamica dell’incidente

La Cancellieri ha perso la vita poco prima delle 21 all’incrocio tra via Centonze e via del Vespro a Messina. Era in sella alla sua moto di grossa cilindrata, una Kymco Downtown, che si è scontrata con una Ducati condotta da 25enne. Per cause in corso di accertamento i due veicoli sono venuti a contatto molto violentemente. La 46enne è stata letteralmente sbalzata dalla sella ed ha avuto un tremendo impatto prima contro i paletti metallici e poi con il marciapiedi. Per lei non c’è stato nulla da fare.