“I pazienti fragili di -Nemo- avranno una loro casa a Messina e sempre al Policlinico”! A parlare così…, in una nota odierna pubblicata su Facebook è stato il segretario messinese di Sicilia Futura, Beppe Picciolo.

Picciolo ha aggiunto: “forse, oggi, non si potrà chiamare -Nemo- ma un grande passo in avanti l’assessorato di Palermo lo ha fatto! Merito della serietà del Vertice politico regionale, merito di Mario La Rocca e dei Dirigenti di Policlinico ed Asp, merito anche della Università che ha voluto, alla fine, che il servizio restasse in house”!

In conclusione Picciolo ha sostenuto: “se non ci saranno nuovi colpi di scena, ad oggi due problemi di estrema importanza rimangono ancora sul tavolo… la tutela del personale già qualificato che lavorava e che ne ha diritto (e sono certo che oggi i Sindacati otterranno per loro garanzie!) e il -brand Nemo- che è il grande assente, almeno nella nuova start up. E qui si deve riaprire un dialogo serio e fattivo. Problemi fondamentali che andranno affrontati con impegno e buona volontà da tutti gli attori che hanno voluto con forza questa soluzione. Il tempo è galantuomo! Sempre. Al lavoro”!