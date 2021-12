E' STATA UNA OCCASIONE..., REALIZZATA IN CONCOMITANZA CON L’APPROSSIMARSI DELLE FESTIVITA' NATALIZIE

I rappresentanti dell’ITET Da Vinci di Milazzo hanno organizzato ieri, insieme alla Caritas, Unicef e Comunità di Sant’Egidio “la giornata della solidarietà” come momento per sensibilizzare i giovani ai valori dell’altruismo e della fratellanza.

“Con l’approssimarsi delle festività natalizie, abbiamo pensato che fosse importante lanciare un messaggio di solidarietà forte che parta dalle giovani generazioni” così ha commentato la decisione di organizzare l’evento la rappresentante d’istituto Khadija Tuijri che ha coordinato e pianificato gli incontri insieme alle rappresentati degli studenti “All-in” Marta Pulito e Isabella

Romanzo.

La giornata ha visto coinvolti tutti gli studenti dell’Istituto che insieme alle tre enti umanitari hanno raccolto e impacchettato i giocattoli da donare in beneficienza alla comunità di Sant’Egidio (rappresentata dal signor Vito Raimondo). Ai pensieri per i più piccoli si è aggiunta una raccolta di generi alimentari a lunga scadenza, i quali sono poi stati destinati alla custodia di padre Dario (sacerdote della limitrofa chiesa del Sacro Cuore) che farà da tramite per la Caritas.

La giornata della solidarietà è stata anche un’occasione per un confronto tra gli studenti ed il presidente dell’Unicef di Messina Angela Faranda che ha sensibilizzato i giovani sull’importanza dei valori della solidarietà e della fratellanza come il suo ente fa a favore delle persone più deboli da 75 anni in tutto il mondo. L’iniziativa ha visto la partecipazione fiera anche del corpo docente e del contributo della Dirigente scolastica Dott.ssa Stefania Scolaro che hanno apprezzato il serio ed altruistico impegno degli studenti.

La rappresentante Khadija Tuijri ha sottolineato a conclusione dell’iniziativa: “sono felice di come sia andata questa importante giornata. Vedere tanti giovani oggi che con altruismo si sono presi cura del prossimo è un messaggio importante che dimostra quanto i valori della solidarietà siano forti tra i giovani. Ci auguriamo che il nuovo anno risponda alle speranze di tanti, specie dei più

deboli, ed il corpo studentesco, darà il proprio contributo per una comunità più giusta e solidale”!