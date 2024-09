IN STUDIO, CI SARÀ PEPPONE CALABRESE, AFFIANCATO DAL GRUPPO DI ESPERTI CHE SI OCCUPERÀ DI FOOD, MUSICA E CONSIGLI PER VIVERE L'ESTATE E IL TEMPO LIBERO ANCHE IN COMPAGNIA DEGLI AMICI ANIMALI

I viaggi e i consigli per scoprire le ricchezze storiche e artistiche degli angoli più belli d’Italia saranno protagonisti a “Camper” da lunedì 2 a venerdì 6 settembre alle 12.00 su Rai1.

In studio, ci sarà Peppone Calabrese, affiancato dal gruppo di esperti che si occuperà di food, musica e consigli per vivere l’estate e il tempo libero anche in compagnia degli amici animali. Numerosi gli ospiti che raggiungeranno “Camper”, tra cui il compositore Il Guardiano del Faro.

Marco Di Buono andrà alla scoperta della gastronomia del territorio muovendosi in varie regioni: sarà prima nelle Marche ad Amandola, poi in Emilia-Romagna a Villanova di Bagnacavallo per proseguire in Piemonte a Castelnuovo Don Bosco. Farà tappa anche in Veneto a Sandrigo per poi arrivare in Friuli-Venezia Giulia tra le località di Fiume Veneto e Cividale e quindi far rotta verso sud fino a Rufoli in Campania.

Lorenzo Branchetti farà un giro nei borghi più incantevoli di quattro regioni. Partirà da Troina in Sicilia per poi risalire lo Stivale fino a Castelfranco in Veneto, si sposterà poi nella vicina Emilia-Romagna tra Verucchio e Sant’ Agata Feltria per riscendere infine la penisola raggiungendo Motta Filocastro in Calabria.

Anche Elisa Silvestrin attraverserà varie regioni per far vivere le spiagge e gli scorci più belli a cominciare da San Benedetto del Tronto nelle Marche, poi Ortona in Abruzzo, ma si spingerà anche a nord fino alla Laguna veneziana tra Chioggia e Cavallino per poi spostarsi in Molise e far conoscere Campomarino.

L’esperto di sentieri Francesco Gasparri sarà a Monte Bove e ad Arquata Tronto nelle Marche, mentre Valentina Caruso mostrerà le bellezze del Castello Aragonese di Taranto, in Puglia e del Tempio di Antas a Cagliari, in Sardegna. Con Annalisa Baldi sarà possibile vivere la magia delle feste popolari più coinvolgenti a Certaldo, in Toscana, a Napoli e nella siciliana Spadafora.

Durante la settimana tanti volti e amici di “Camper” ci racconteranno il Paese in vacanza: Luca Sardella, Marco Scorza, Roberta Paris, Eduardo Dado Tasca, Antonella Ferrari, Angela Achilli, Gloria Aura Bortolini, Dado Coletti, Fabrizio Nonis.