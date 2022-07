Ieri, 22 luglio 2022, i componenti della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina ricevevano al numero blu 1530 la segnalazione da parte di una bagnante… riguardante la presenza di un cucciolo di delfino in difficoltà a pochi metri dalla riva

IL LUOGO DESCRITTO DALLA SEGNALATRICE ERA QUELLO DELLA SPIAGGIA DI LETOJANNI (ME) IN LOCALITA' FONDACO PARRINO

Ieri, 22 luglio 2022, la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina riceveva al numero blu 1530 la segnalazione da parte di una bagnante di un cucciolo di delfino in difficoltà a pochi metri dalla riva nella spiaggia di Letojanni (ME) in località Fondaco Parrino.

Venivano prontamente allertati ed inviati sul posto i militari della Guardia Costiera di Giardini Naxos che a bordo del gommone di servizio e dopo le indicazioni fornite dal medico veterinario dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia di Palermo, provvedevano a recuperare l’esemplare che appariva disorientato ma in buone condizioni ed a portarlo a circa 2.2 miglia nautiche di distanza dalla costa dove veniva rimesso in acqua ritrovando la libertà.