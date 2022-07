Ieri 27 luglio 2022 nel primo pomeriggio si sono create lunghe file di auto e moltissimi disagi anche in città all’ingresso dello svincolo di Giostra a causa di un camion in fiamme sull’autostrada A20 Messina – Palermo in prossimità della galleria Telegrafo.

Nella zona sono giunti per effettuare i loro interventi, sia i componenti della Polizia Stradale che i pompieri del Comando provinciale.

I Vigili del fuoco, sono riusciti a domare l’incendio sviluppatosi dopo l’urto… intorno alle 17.00 quando il traffico ha ripreso fortunatamente a defluire, anche se poco velocemente.