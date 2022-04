Ieri pomeriggio si è svolta al Palacultura di viale Boccetta a Messina la presentazione della seconda lista per le sei Circoscrizioni in vista delle Elezioni Amministrative del 12 giugno 2022 durante le quali saranno rinnovati i vertici politici della Città dello Stretto [Nomi]

Si è svolta ieri pomeriggio al Palacultura la presentazione della seconda lista per le sei Circoscrizioni: “La scelta giusta per il Quartiere”.

“Aggiungiamo un altro importante tassello nel quadro che si sta definendo. La partecipazione di tutti voi, ha affermato il candidato sindaco Federico Basile rivolgendosi ai 54 candidati della seconda lista per le sei Circoscrizioni, è la dimostrazione di quanta determinazione ci sia da parte nostra nel ridare voce al territorio puntando sulla collaborazione reciproca. Nel giro di tre settimane, ha affermato Basile, abbiamo aperto tutti i punti territoriali che ci eravamo prefissati di aprire per dare la possibilità alla gente di avvicinarsi, informarsi, confrontarsi e contribuire alla stesura del nostro programma. Considero le sedi elettorali delle sei Circoscrizioni, che ci impegniamo a trasformare in efficienti Municipalità, come dei veri e propri laboratori d’idee. Infine, un ringraziamento ai sei candidati alla presidenza per il lavoro svolto. Siete riusciti a coinvolgere le persone. Questa grande mobilitazione, sottolinea Basile, dà la misura della voglia di partecipazione che c’è”.

Tutti i nomi dei candidati: